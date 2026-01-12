Фон дер Ляйен заявила, что ждет от России «заинтересованности в мире»

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам, что ожидает от России сигналов о «заинтересованности в мире» — после того как Киев и его союзники договорились о мирном плане и гарантиях безопасности, передает Reuters.

Она заявила, что мирный план представляет собой предложение из 20 пунктов, которое президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом в конце прошлого года.

«Теперь России нужно показать, что она заинтересована в мире», — сказала фон дер Ляйен.

Дипломат пояснила, что гарантии безопасности будут в первую очередь опираться на ВСУ, а задача европейцев — оснастить украинскую армию. По ее словам, второй «линией обороны» станет так называемая коалиция желающих. Она заявила, что ЕС работает над планами по обеспечению экономического роста Украины после прекращения огня, и эти идеи будут изложены в готовящемся «документе о процветании».

Вечером 6 января «коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Кроме того, лидеры Украины, Франции и премьер Великобритании по итогам заседания подписали документ о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта на ее территории.

В российском МИДе заявили, что декларация нацелена на продолжение милитаризации, а размещение воинских подразделений на Украине будет рассматриваться Москвой как прямая угроза безопасности.