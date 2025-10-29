Тверским новорожденным начнут дарить набор для крещения
В Тверской области в состав подарочного набора для новорожденных с 2026 года будут включать крестильные принадлежности, сообщила пресс-служба регионального правительства. Решение было принято на заседании Бюджетной комиссии области.
Наборы с принадлежностями для ухода за новорожденными выдают в регионе с 2019 года, в 2025 году было выдано 5685 таких наборов. В бюджет Тверской области уже заложены средства для оказания поддержки семьям с новорожденными на 2026–2028 годы.
«В общей сложности набор будет включать 74 единицы предметов — боди, комбинезоны, носочки, пинетки, кофточки, ползунки, распашонки, пеленки, термосумку для детского питания, пеленальный коврик, постельное белье, предметы гигиены и другие принадлежности», — уточнили в администрации региона.
Подарочный набор с принадлежностями для новорожденных предоставляется родителям или усыновителям при условии регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Тверской области или филиалами МФЦ региона.
Комплекты можно получить при регистрации рождения ребенка, а также в течение трех месяцев после этого — в отделениях по работе с семьей и детьми учреждения «Мой семейный центр» по месту жительства.
В августе первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести на федеральном уровне единый подарочный набор для новорожденных. Депутат отметила, что многие беременные едут рожать в другие регионы России ради подарков.
По мнению Буцкой, единый федеральный подарочный набор для новорожденного покажет важность каждой российской семьи, в которой родился ребенок, а также поможет поддержать отечественных производителей детских товаров.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт