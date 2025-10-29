Тверским новорожденным начнут дарить набор для крещения

Фото: Правительство Тверской области

В Тверской области в состав подарочного набора для новорожденных с 2026 года будут включать крестильные принадлежности, сообщила пресс-служба регионального правительства. Решение было принято на заседании Бюджетной комиссии области.

Наборы с принадлежностями для ухода за новорожденными выдают в регионе с 2019 года, в 2025 году было выдано 5685 таких наборов. В бюджет Тверской области уже заложены средства для оказания поддержки семьям с новорожденными на 2026–2028 годы.

«В общей сложности набор будет включать 74 единицы предметов — боди, комбинезоны, носочки, пинетки, кофточки, ползунки, распашонки, пеленки, термосумку для детского питания, пеленальный коврик, постельное белье, предметы гигиены и другие принадлежности», — уточнили в администрации региона.

Подарочный набор с принадлежностями для новорожденных предоставляется родителям или усыновителям при условии регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Тверской области или филиалами МФЦ региона.

Комплекты можно получить при регистрации рождения ребенка, а также в течение трех месяцев после этого — в отделениях по работе с семьей и детьми учреждения «Мой семейный центр» по месту жительства.

В августе первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести на федеральном уровне единый подарочный набор для новорожденных. Депутат отметила, что многие беременные едут рожать в другие регионы России ради подарков.

По мнению Буцкой, единый федеральный подарочный набор для новорожденного покажет важность каждой российской семьи, в которой родился ребенок, а также поможет поддержать отечественных производителей детских товаров.