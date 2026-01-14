 Перейти к основному контенту
В Красноярском крае школьный автобус попал в смертельное ДТП

Фото: Полиции Красноярского края
Фото: Полиции Красноярского края

В Минусинском муниципальном округе Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. Авария случилась 14 января на 35-м км автодороги «Саяны». Об этом сообщает региональное управление МВД 14 января в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в столкновении школьного автобуса и легковой «Тойоты» погибла водитель автомобиля — женщина 1987 года рождения. Она скончалась на месте от полученных травм до прибытия медиков.

В автобусе в момент ДТП находились 15 человек: 13 школьников и один сопровождающий взрослый. По последней информации, один несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Его состояние уточняется.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции и следователи устанавливают все детали и обстоятельства аварии.

Ксения Потрошилина
ДТП школьный автобус Красноярский край
