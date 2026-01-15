Суд выбрал меру пресечения для завотделением в роддоме в Кузбассе
Центральный районный суд Новокузнецка назначил и.о. заведующего отделением реанимации Алексею Эмиху меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о гибели девяти новорожденных в роддоме № 1. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Избрать в отношении подозреваемого Эмиха Алексея <...> меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сказала судья.
Суд установил срок до 13 марта, несмотря на ходатайство следствия о заключении его под стражу.
В январские праздники в 2026 году в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных, стационар был закрыт.
Возбуждены уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности, главврача и и.о. заведующего отделением реанимации задержали, сотрудники правоохранительных органов начали масштабные проверки.
Причины смерти детей региональный минздрав связал с тяжелыми патологиями, внутриутробными или возможными внутрибольничными инфекциями и системными проблемами здравоохранения региона.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC