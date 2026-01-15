Суд выбрал меру пресечения для завотделением в роддоме в Кузбассе

Суд назначил запрет определенных действий для завотделением в роддоме в Кузбассе

Алексей Эмих (Фото: Максим Рожко / ТАСС)

Центральный районный суд Новокузнецка назначил и.о. заведующего отделением реанимации Алексею Эмиху меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о гибели девяти новорожденных в роддоме № 1. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Избрать в отношении подозреваемого Эмиха Алексея <...> меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сказала судья.

Суд установил срок до 13 марта, несмотря на ходатайство следствия о заключении его под стражу.

В январские праздники в 2026 году в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных, стационар был закрыт.

Возбуждены уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности, главврача и и.о. заведующего отделением реанимации задержали, сотрудники правоохранительных органов начали масштабные проверки.

Причины смерти детей региональный минздрав связал с тяжелыми патологиями, внутриутробными или возможными внутрибольничными инфекциями и системными проблемами здравоохранения региона.