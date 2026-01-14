 Перейти к основному контенту
Политика
0

Коломойский удивился обыскам у Тимошенко: «Столько кипеша из-за $40 тыс.»

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Бизнесмен Игорь Коломойский назвал обыски, проведенные у экс-премьера Украины и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «жалкой пародией» и отметил несоразмерность между статусом Тимошенко и обнаруженной суммой наличных. Об этом сообщает ТСН.

«А что там, много денег? Она же голодает», — поинтересовался бизнесмен. Ему ответили, что речь идет о $40 тыс.

Коломойский отметил, что Тимошенко за 65 лет могла нажить больше, а также задался вопросом, почему к политику пришли с обысками и вручили подозрение, если у нее есть декларация о доходах.

«За 40 тыс. столько кипеша, что пожилую женщину ночью потревожили? <...> Так что, она не имеет права [хранить деньги]? За 65 лет она не нажила 40 тыс.? Я думаю, она чуть больше нажила. Декларация у нее есть? Так что они приперлись к ней? Еще и «пидозру» дали», — сказал он.

Кроме того, Коломойский напомнил о периоде заключения Тимошенко при экс-президенте Украины Викторе Януковиче. «Им от Яныка (Януковича. — РБК), когда она три с половиной года отсидела, мало?» — подчеркнул бизнесмен.

Как против Юлии Тимошенко возбуждали дела на протяжении 20 лет
Политика
Юлия Тимошенко

В ночь на 14 января в офисе «Батькивщины» прошли обыски. По словам Тимошенко, в здание вошли более 30 «вооруженных до зубов» мужчин, которые взяли в заложники сотрудников.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что глава одной из фракций Верховной рады подозревается в подкупе депутатов за голосование по законопроектам; за это предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Тимошенко, вероятно, вела переговоры с депутатами о переходе или присоединении к фракции «Батькивщина» за деньги.

Полина Дуганова
Игорь Коломойский Юлия Тимошенко «Батькивщина» Украина обыски
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
депутат Верховной рады Украины, бывший премьер-министр Украины
27 ноября 1960 года
