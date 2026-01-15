 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ФСИН опровергла данные о ходатайстве маньяка Шипилова

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Распространяемая на ресурсах интернета и в СМИ информация об осужденном на пожизненный срок маньяке Сергее Шипилове не соответствует действительности, сообщила РБК пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Распространяемая в СМИ и сети Интернет информация об отбывающем пожизненное лишение свободы осужденном Шипилове С.А. не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ФСИН.

Такой ответ РБК получил на запрос, правда ли, что Шипилов получил отказ на ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Защита «ангарского маньяка» Попкова обжаловала его новый приговор
Общество
Михаил&nbsp;Попков

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что серийному убийце Шипилову отказали в условно-досрочном освобождении. По данным канала, 66-летний осужденный, отбывающий пожизненный срок, подал ходатайство об УДО спустя 28 лет заключения, заявив, что исправился и хорошо себя вел. Суд отказал, указав, что Шипилов продолжал насиловать и убивать женщин даже во время отбывания наказания, пользуясь отсутствием надзора в моменты работы за пределами колонии.

Shot также сообщил, что Шипилов находится в колонии «Черный дельфин».

Дело Шипилова прогремело в конце 90-х годов. В 2000 году он получил пожизненный срок за убийства 12 женщин в период с 1996 по 1999 год в Архангельске и Вельском районе Архангельской области. Позже Шипилов добровольно сообщил еще о двух убийствах, совершенных им в октябре 1995 года и июне 1996 года.

Авторы
Теги
Софья Полковникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
ФСИН маньяк условно-досрочное
