ФСИН опровергла данные о ходатайстве маньяка Шипилова

Распространяемая на ресурсах интернета и в СМИ информация об осужденном на пожизненный срок маньяке Сергее Шипилове не соответствует действительности, сообщила РБК пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Такой ответ РБК получил на запрос, правда ли, что Шипилов получил отказ на ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что серийному убийце Шипилову отказали в условно-досрочном освобождении. По данным канала, 66-летний осужденный, отбывающий пожизненный срок, подал ходатайство об УДО спустя 28 лет заключения, заявив, что исправился и хорошо себя вел. Суд отказал, указав, что Шипилов продолжал насиловать и убивать женщин даже во время отбывания наказания, пользуясь отсутствием надзора в моменты работы за пределами колонии.

Shot также сообщил, что Шипилов находится в колонии «Черный дельфин».

Дело Шипилова прогремело в конце 90-х годов. В 2000 году он получил пожизненный срок за убийства 12 женщин в период с 1996 по 1999 год в Архангельске и Вельском районе Архангельской области. Позже Шипилов добровольно сообщил еще о двух убийствах, совершенных им в октябре 1995 года и июне 1996 года.