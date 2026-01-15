Защита «ангарского маньяка» Попкова обжаловала его новый приговор

Михаил Попков (Фото: Дмитрий Дмитриев / EPA / ТАСС)

Адвокаты пожизненно осужденного маньяка Михаила Попкова подали апелляционную жалобу на новый приговор. Жалоба его защиты поступила в суд Иркутской области, материалы есть в распоряжении «РИА Новости».

В начале декабря 2025 года суд в Иркутской области приговорил его к десяти годам колонии за убийство двух женщин в 2008 году. С учетом предыдущих пожизненных сроков общее наказание для Попкова не изменилось — он останется в колонии особого режима пожизненно.

Новое дело связано с эпизодом августа 2008 года. По версии следствия, Попков, бывший милиционер, остановился на Московском тракте в Ангарске, чтобы поменять колесо. Там он познакомился с двумя 27-летними женщинами. После ссоры он накинул веревку на шею одной из них, находившейся вне автомобиля, и задушил ее. Затем он вывел из машины вторую жертву и убил таким же способом.

Попков уже был осужден пожизненно по первому делу в 2015 году за убийство 22 женщин. Позже он начал признаваться в новых преступлениях. В 2018 году его признали виновным в убийстве еще 59 человек. В 2021 году суд добавил ему срок за убийство двух женщин, в 2023-м — за убийство трех женщин, а в августе 2025-го — за убийство в городском парке Ангарска в 2011 году.

В общей сложности следствие доказало причастность Попкова к 89 убийствам и трем покушениям.