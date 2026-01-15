«Синьхуа» рассказало о первых результатах безвиза между Россией и Китаем
Введение безвиза между Россией и Китаем упростило поездки в приграничные города для туристов из обеих стран — россияне стали чаще посещать китайский город Хуньчунь, а все больше китайцев едут во Владивосток. Об этом рассказало китайское агентство «Синьхуа».
С открытием приграничных городов туризм преобразился — от простого осмотра достопримечательностей он перешел к более интерактивным и культурно насыщенным форматам, пишет агентство.
В частности, выросло количество китайских клиентов в заведениях Владивостока за последний месяц, особенно в период праздников.
Кроме того, поток российских туристов увеличился в приграничном городе Хуньчунь в Китае. По данным «Синьхуа», этот город является центром китайско-российской торговли и туризма.
Заместитель начальника первой дежурной группы на пограничном пункте Хуньчунь Чжэн Минья сообщил: «Мы определенно заметили растущий интерес российских туристов к Китаю, причем короткие поездки на выходные сюда пользуются огромной популярностью».
Ранее агентство со ссылкой на службы пограничного контроля писало, что в декабре 2025 года общий турпоток в приграничный китайский город Манчжоули составил более 400 тыс. человек, а показатель за весь 2025 год — 8,6 млн человек. С момента введения безвиза пассажиропоток через КПП Забайкальск — Маньчжурия вырос на 29%.
Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан КНР в Россию 1 декабря. Указ устанавливает, что до 14 сентября 2026 года граждане Китая могут въезжать в Россию без визы по обычному паспорту и находиться в стране до 30 дней в туристических, гостевых или деловых целях.
Первым безвизовый режим с Россией ввел Китай в качестве эксперимента, который продлится год. Решение КНР вступило в силу 15 сентября.
