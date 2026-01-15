В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели

Жителей Москвы 15 января ждет серая и пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура в столице будет колебаться около -7°C, при этом влажность воздуха достигнет 85%. Ветер практически отсутствует, его скорость не превысит 0,1 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет на уровне 757 мм рт. ст.

До конца недели погода в Москве не изменится значительным образом. Дневные температуры будут оставаться в пределах от -8°C до -5°C, а ночью столбики термометров могут опускаться до -10°C.

Вероятность осадков минимальна. Атмосферное давление будет находиться в диапазоне от 754 до 759 мм рт. ст.