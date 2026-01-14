Новый глава Минобороны Украины получил от Зеленского первые поручения
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с новым министром обороны Михаилом Федоровым обозначил приоритетные направления ведомства.
«Главное — защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее», — написал глава государства в телеграм-канале.
Кроме того, Зеленский заявил министру, что изменения необходимы в процессе мобилизации — как технические, так, к примеру, и «более справедливое» распределение личного состава. Также должны быть решены «проблемные вопросы» обеспечения фронта.
«Отдельно работаем со снабжением дронов — Минобороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад, закупку специализированных дронов», — уточнил президент.
Верховная рада назначила Федорова министром обороны Украины 14 января. Ранее Федоров был первым вице-премьером, министром цифровой трансформации.
Его предшественник Денис Шмыгаль стал первым вице-премьером и возглавил Минэнерго. Перед голосованием по своему назначению Федоров сообщил, что «бюджет Минобороны в минусе на 300 млрд грн (около 0,5 трлн руб. — РБК)».
