Фото: Sean Gallup / Getty Images

В начале 2026 года подземные хранилища Европы заполнены газом меньше чем на 60%, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), ассоциации, объединяющей операторов газовой инфраструктуры Европы.

«На 4 января заполненность европейских ПХГ составляет 59,9%. Прошлой зимой такой уровень был зафиксирован в третьей декаде января», — говорится в сообщении российской госкомпании. Хуже всего ситуация складывается в Нидерландах, где запасы составили 46,1%. В Германии подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 54,1%, во Франции — на 55,7%.

«Всего с начала сезона отбора из ПХГ Европы поднято уже 23,6 млрд куб. м газа — почти половина от объема, закачанного при подготовке к зиме», — добавили в «Газпроме». Там подчеркнули, что быстрое уменьшение запасов газа в ПХГ ведет к преждевременному снижению их производительности и ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов.

Ранее Совет ЕС разрешил странам Евросоюза на время отказаться от применения запрета на импорт российского газа в случае объявления чрезвычайной ситуации. Такая мера будет применяться только к закупкам российского газа по краткосрочным контрактам.

В Кремле неоднократно заявляли, что отказ от поставок газа из России ускорит процесс по утрате лидирующего потенциала европейской экономики.