Захват Мадуро
0

Минюст США заранее допустил применение силы в операции против Мадуро

Сюжет
Захват Мадуро
Николаса Мадуро сопровождают к зданию федерального суда на Манхэттене для первого слушания, Нью-Йорк, США, 5 января 2026 г.
Николаса Мадуро сопровождают к зданию федерального суда на Манхэттене для первого слушания, Нью-Йорк, США, 5 января 2026 г. (Фото: Adam Gray / Reuters)

Министерство юстиции США допускало применение силы в операции США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в опубликованном 22-страничном меморандуме. Документ датирован 23 декабря — за 11 дней до операции.

«Если бы ФБР попыталось арестовать Мадуро без поддержки со стороны вооруженных сил, операция почти наверняка потерпела бы неудачу», — говорится в тексте.

В меморандуме изложены «правовые основания» для проведения военной операции в Венесуэле. Часть текста, изложенного в правовых обоснованиях, заретуширована. Однако источники The Wall Street Journal предполагают, что США могли интерпретировать обращения оппозиции к отстранению президента Николаса Мадуро от власти как просьбу от законного правительства Венесуэлы.

Операция вызвала вопросы международного права и полномочий президента, она, вероятно, нарушала международное право, так как использование силы на территории другой страны без ее согласия, права на самооборону или разрешения Совета Безопасности ООН запрещено, отмечает The New Yourk Times. Во время операции, по данным МВД Венесуэлы, погибли не менее 100 человек, включая венесуэльских военных, гражданских и кубинских охранников Мадуро; несколько американцев были ранены.

«Не обманывайтесь. США нужны власть и ресурсы» — СМИ о захвате Мадуро
Радио
Николас Мадуро

В меморандуме в пример приводятся предыдущие операции против членов «Аль-Каиды» (группировка признана террористической и запрещена в России) и ливийских боевиков. В документе также указано, что захват Мадуро может рассматриваться как отвечающий национальным интересам США.

3 января президент США Дональд Трамп заявил о проведенной в Каракасе военной операции, которая привела к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Уже 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, где им предъявили обвинения в причастности к наркотрафику. Мадуро и его жена отвергли все обвинения.

Софья Полковникова
Николас Мадуро Минюст США международное право
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
