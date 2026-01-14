«РИА Новости» узнало, что в роддоме Новокузнецка сменился персонал

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

В роддоме № 1 в Новокузнецке, где произошла трагедия с гибелью новорожденных, заменили персонал. Об этом сообщил «РИА Новости» один из работников учреждения.

В период с 1 по 11 января в роддоме № 1 Новокузнецка погибли девять младенцев. Все погибшие дети родились начиная с 1 декабря 2025 года. Общего диагноза у новорожденных не установлено, однако все они были недоношенными. Сейчас еще шесть малышей находятся под медицинским наблюдением в реанимации, сообщили РБК в медучреждении.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности, повлекшей гибель двух и более человек, а главврача больницы Виталия Хераскова отстранили от должности. Позднее он и заведующий отделением реанимации были задержаны и допрошены.