Общество⁠,
0

«РИА Новости» узнало, что в роддоме Новокузнецка сменился персонал

«РИА Новости»: в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, заменили персонал
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

В роддоме № 1 в Новокузнецке, где произошла трагедия с гибелью новорожденных, заменили персонал. Об этом сообщил «РИА Новости» один из работников учреждения.

В период с 1 по 11 января в роддоме № 1 Новокузнецка погибли девять младенцев. Все погибшие дети родились начиная с 1 декабря 2025 года. Общего диагноза у новорожденных не установлено, однако все они были недоношенными. Сейчас еще шесть малышей находятся под медицинским наблюдением в реанимации, сообщили РБК в медучреждении.

Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка. Главное
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности, повлекшей гибель двух и более человек, а главврача больницы Виталия Хераскова отстранили от должности. Позднее он и заведующий отделением реанимации были задержаны и допрошены.

Анастасия Лежепекова
Новокузнецк роддом Дети смерть новорожденные
