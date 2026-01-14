 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МХТ им. Чехова отменил показ спектакля Гришковца «Весы» 16 января

МХТ им. Чехова отменил 16 января показ спектакля «Весы», где играл Золотовицкий
Вера Харыбина, Игорь Золотовицкий, Руслан Братов и Артем Волобуев в спектакле &laquo;Весы&raquo; в постановке Евгения Гришковца
Вера Харыбина, Игорь Золотовицкий, Руслан Братов и Артем Волобуев в спектакле «Весы» в постановке Евгения Гришковца (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Показ постановки «Весы» (автор пьесы и режиссер — Евгений Гришковец), запланированный в МХТ им. Чехова на 16 января, будет отменен, сообщили в пресс-службе театра.

В спектакле ранее был задействован актер Игорь Золотовицкий — он умер 14 января.

«Уважаемые зрители! Спектакль «Весы», назначенный на 16 января на Малой сцене, отменяется. Стоимость билетов, приобретенных на сайте МХТ, будет автоматически возвращена», — говорится в сообщении.

Умер Игорь Золотовицкий
Общество
Игорь Золотовицкий

Игорь Золотовицкий — заслуженный артист России, актер и ректор Школы-студии МХАТ, экс-заместитель художественного руководителя МХТ им. Чехова — умер утром в больнице. Ему было 64 года. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что у артиста было онкологическое заболевание. В театре сообщили, что Золотовицкий тяжело заболел полгода назад.

На счету Золотовицкого также более 90 ролей в кино. Среди работ — фильмы «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Сочинение ко Дню Победы» и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
МХТ им.Чехова смерть спектакль театр отмена Игорь Золотовицкий
