МХТ им. Чехова отменил показ спектакля Гришковца «Весы» 16 января
Показ постановки «Весы» (автор пьесы и режиссер — Евгений Гришковец), запланированный в МХТ им. Чехова на 16 января, будет отменен, сообщили в пресс-службе театра.
В спектакле ранее был задействован актер Игорь Золотовицкий — он умер 14 января.
«Уважаемые зрители! Спектакль «Весы», назначенный на 16 января на Малой сцене, отменяется. Стоимость билетов, приобретенных на сайте МХТ, будет автоматически возвращена», — говорится в сообщении.
Игорь Золотовицкий — заслуженный артист России, актер и ректор Школы-студии МХАТ, экс-заместитель художественного руководителя МХТ им. Чехова — умер утром в больнице. Ему было 64 года. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что у артиста было онкологическое заболевание. В театре сообщили, что Золотовицкий тяжело заболел полгода назад.
На счету Золотовицкого также более 90 ролей в кино. Среди работ — фильмы «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Сочинение ко Дню Победы» и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна.
