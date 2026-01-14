В театре сообщили о болезни Золотовицкого, с которой никто не мог помочь

Игорь Золотовицкий (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Заслуженный артист России и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий тяжело заболел полгода назад, сообщила в телеграм-канале пресс-служба театра.

«Он был опорой для всех — в театре был первым, кому звонили, оказавшись в беде, а если не звонили, он предлагал помощь сам. Увы, ему самому никто не сумел помочь — тяжелая болезнь, которая проявила себя всего полгода назад, оказалась сильней», — говорится в сообщении.

Золотовицкий скончался утром 14 января на 65-м году жизни. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Игорь Золотовицкий — заслуженный деятель искусств, лауреат Российской национальной актерской премии «Фигаро». Окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году, преподавать начал в конце 1980-х, с 2013 года возглавлял учебное заведение. Работал директором Центрального дома актера имени Яблочкиной и заместителем худрука МХТ имени Чехова.

В труппе Московского художественного театра играл с момента окончания школы, участвовал в спектаклях «Три толстяка», «Попытка полета», «Надежда», «Блондинка за углом», «Изображая жертву», «Осада». Сотрудничал с театрами Et cetera, Олега Табакова, «Квартета И» и «Школой современной пьесы». Как режиссер ставил «Башмачкин» и «Женитьбу» по Гоголю.

В кино снимался в «Такси-блюз» Лунгина, «Сочинении ко Дню Победы» и «Одесском пароходе» Урсуляка, «Зайце над бездной» Кеосаяна.