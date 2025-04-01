Новый посол Франции вручил в МИДе копии верительных грамот
Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию и вручил заместителю главы МИД России Александру Грушко копии верительных грамот. Об этом сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.
«1 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Французской Республики в РФ Николя де Ривьера», — сообщили в ведомстве.
Николя де Ривьер был назначен на должность посла Франции в России 17 марта 2025 года вместо Пьера Леви, который занимал эту должность с января 2020 года по август 2024 года.
До назначения на эту должность де Ривьер с 2019 по 2025 год работал постоянным представителем Франции при ООН. Помимо этого, он служил в различных организациях системы ООН, а также работал в посольствах республики в Гааге и Вашингтоне.
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