Лавров заявил, что страны Запада пытаются затянуть конфликт на Украине

Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Глава российского МИДа Сергей Лавров полагает, что требования западных стран о скорейшем вводе режима прекращения огня на Украине являются неслучайными и преследуют цель «выторговать дополнительное время» для Киева.

«Кто сейчас говорит, вот европейцы постоянно, Германия, британцы тем более, вот сейчас приоритет номер один — это перемирие... Это все, конечно, несерьезно, хотя и с этими представителями мы готовы вести разговор», — сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи (цитата по «РИА Новости»).

В конце прошлого года Лавров выразил мнение, что Украина и Европа не готовы к конструктивным переговорам, а последняя «грезит о крахе российской экономики под санкционным нажимом». При этом дипломат отметил, что Москва ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по достижению мира и «нацелена на дальнейшее взаимодействие».

Ранее Лавров отмечал, что заявления Вашингтона о немедленном прекращении конфликта означают, что надо забыть о его первопричинах, а сама идея противоречит договоренностям на Аляске.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, но урегулированию препятствует позиция украинской стороны и ее нежелание действовать «политико-дипломатическим путем». Москва, в частности, предлагала создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, однако Киев так и не ответил на эту инициативу. В конце года Кремль вновь назвал вывод ВСУ из Донбасса условием для прекращения огня.