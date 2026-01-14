Лавров заявил, что страны Запада пытаются затянуть конфликт на Украине
Глава российского МИДа Сергей Лавров полагает, что требования западных стран о скорейшем вводе режима прекращения огня на Украине являются неслучайными и преследуют цель «выторговать дополнительное время» для Киева.
«Кто сейчас говорит, вот европейцы постоянно, Германия, британцы тем более, вот сейчас приоритет номер один — это перемирие... Это все, конечно, несерьезно, хотя и с этими представителями мы готовы вести разговор», — сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи (цитата по «РИА Новости»).
В конце прошлого года Лавров выразил мнение, что Украина и Европа не готовы к конструктивным переговорам, а последняя «грезит о крахе российской экономики под санкционным нажимом». При этом дипломат отметил, что Москва ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по достижению мира и «нацелена на дальнейшее взаимодействие».
Ранее Лавров отмечал, что заявления Вашингтона о немедленном прекращении конфликта означают, что надо забыть о его первопричинах, а сама идея противоречит договоренностям на Аляске.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу, но урегулированию препятствует позиция украинской стороны и ее нежелание действовать «политико-дипломатическим путем». Москва, в частности, предлагала создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, однако Киев так и не ответил на эту инициативу. В конце года Кремль вновь назвал вывод ВСУ из Донбасса условием для прекращения огня.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»