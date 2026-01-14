Театр назвал дату прощания с Игорем Золотовицким

Игорь Золотовицкий (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Прощание с актером Игорем Золотовицким пройдет 17 января. Об этом сообщил МХТ им. Чехова.

В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова в Камергерском переулке. В 13:00 пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.

Золотовицкий умер 14 января. Ему было 64 года.