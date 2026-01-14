Театр назвал дату прощания с Игорем Золотовицким
Прощание с актером Игорем Золотовицким пройдет 17 января. Об этом сообщил МХТ им. Чехова.
В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова в Камергерском переулке. В 13:00 пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.
Золотовицкий умер 14 января. Ему было 64 года.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»