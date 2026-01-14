 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Театр назвал дату прощания с Игорем Золотовицким

Прощания с Игорем Золотовицким пройдет 17 января
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Прощание с актером Игорем Золотовицким пройдет 17 января. Об этом сообщил МХТ им. Чехова.

В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова в Камергерском переулке. В 13:00 пройдет отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

«Если не могу пошутить — я не человек». Каким запомнят Золотовицкого
Фотогалерея 

Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.

Золотовицкий умер 14 января. Ему было 64 года.

Умер Игорь Золотовицкий
Общество
Игорь Золотовицкий

