Адвокат Долиной рассказала, что приставы не сообщали о дате выселения

Мария Пухова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Судебные приставы до сих пор не уведомили сторону певицы Ларисы Долиной о дате возможного принудительного выселения из квартиры в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказала адвокат артистки Мария Пухова.

«Пристав, который ведет дело о нашем исполнительном производстве, пока не сообщал нам о дате каких-либо мероприятий, связанных с исполнением решения суда», — заявила она. При этом адвокат вновь подтвердила, что сторона Долиной готова освободить спорную квартиру добровольно, без принудительных мер со стороны приставов.

Решение о выселении было окончательно принято Московским городским судом 25 декабря 2025 года. Суд удовлетворил иск предпринимательницы Полины Лурье, которая ранее через Верховный суд доказала свое право собственности на эту недвижимость. Решение вступило в силу немедленно, и по закону его исполнение должно быть организовано Федеральной службой судебных приставов (ФССП).