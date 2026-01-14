 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Адвокат Долиной рассказала, что приставы не сообщали о дате выселения

Адвокат Пухова: Долиной не говорили о дате принудительного выселения
Мария Пухова
Мария Пухова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Судебные приставы до сих пор не уведомили сторону певицы Ларисы Долиной о дате возможного принудительного выселения из квартиры в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказала адвокат артистки Мария Пухова.

«Пристав, который ведет дело о нашем исполнительном производстве, пока не сообщал нам о дате каких-либо мероприятий, связанных с исполнением решения суда», — заявила она. При этом адвокат вновь подтвердила, что сторона Долиной готова освободить спорную квартиру добровольно, без принудительных мер со стороны приставов.

Проданная квартира Долиной до сих пор числится под арестом
Общество
Фото:Павел Селезнев / NEWS.ru / Global Look Press

Решение о выселении было окончательно принято Московским городским судом 25 декабря 2025 года. Суд удовлетворил иск предпринимательницы Полины Лурье, которая ранее через Верховный суд доказала свое право собственности на эту недвижимость. Решение вступило в силу немедленно, и по закону его исполнение должно быть организовано Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

Ксения Потрошилина
Лариса Долина приставы Недвижимость
