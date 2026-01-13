 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Проданная квартира Долиной до сих пор числится под арестом

«РИА Новости»: проданная Долиной квартира по-прежнему числится под арестом
Фото: Павел Селезнев / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Павел Селезнев / NEWS.ru / Global Look Press

Квартира народной артистки России Ларисы Долиной в московском районе Хамовники продолжает оставаться под арестом. Об этом свидетельствуют регистрационные сведения объекта недвижимости, с которыми ознакомилось «РИА Новости». Квартира остается под арестом, несмотря на решения судов, передавших права на владение жильем предпринимательнице Полине Лурье.

Недвижимость площадью более 220 кв. м Долина продала Лурье в 2024 году за 112 млн руб. После сделки певица оспаривала ее в суде, утверждая, что на момент продажи находилась под влиянием мошенников. Ей удавалось сохранять право собственности и проживать в квартире в течение периода разбирательств.

Ситуация изменилась в декабре 2025 года. 16 декабря Верховный суд России признал Полину Лурье законной собственницей квартиры, отменив все предыдущие решения в пользу Долиной. Затем 25 декабря Московский городской суд постановил выселить из этой квартиры саму певицу, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Это решение вступило в силу немедленно. На основании его судебные приставы уже возбудили исполнительное производство о принудительном выселении.

Несмотря на это, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до сих пор числится арест, наложенный на квартиру ранее в рамках спора. Юридически это означает, что формальное обременение с объекта пока не снято, хотя все судебные тяжбы по его судьбе завершены.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Лариса Долина Недвижимость арест
