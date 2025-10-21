 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Богомаз заявил о трехкратном росте числа обстрелов Брянской области

Богомаз: число обстрелов Брянской области выросло в три раза за последний год
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: avbogomaz / Telegram)

За последний год число обстрелов Брянской области со стороны ВСУ выросло в три раза, заявил «РИА Новости» губернатор Александр Богомаз.

«И у нас их [ракеты] сбивают. <...> Если взять этот год, то обстрелы увеличились ровно в три раза. Больше стало, чем за все предыдущее время», — сказал глава региона.

Богомаз сообщил об ударе ВСУ по пассажирскому микроавтобусу под Брянском
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Брянская область регулярно подвергается украинским атакам. В ночь на 21 сентября в результате налета в регионе пострадал подросток 2010 года рождения. Он получил ушибы.

В начале октября беспилотники ударили по автовокзалу в Брянской области. В конце сентября поселок Белая Березка в регионе был обстрелян с помощью системы залпового огня «Град». Тогда пострадали девять мирных жителей.

