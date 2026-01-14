Военные заявили о ежедневном продвижении при создании полосы безопасности
Российские военнослужащие ежедневно продвигаются в глубину обороны ВСУ в рамках создания полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, сообщили агентству ТАСС в Министерстве обороны.
Там рассказали подробности занятия села Комаровка в Шосткинском районе Сумской области. Сначала небо зачистили от ударных беспилотников, а потом штурмовые подразделения мелкими группами зашли в населенный пункт и закрепились. Основные очаги сопротивления были уничтожены точными ударами артиллерии и FPV-дронов.
Комаровка находится рядом с российской границей, примерно в 70 км от той части Сумской области, в которой бои велись после освобождения Суджи.
В октябре прошлого года на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что работа над созданием зоны безопасности идет слаженно и по плану.
