Российские войска заняли Комаровку в Сумской области

Российские войска перешли границу и вошли в Шосткинский район

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Север» заняли населенный пункт Комаровка в Сумской области.

Небольшое село находится на северном берегу реки Клевень у границы с Россией в Шосткинском районе. Комаровка расположена примерно в 70 км западнее участка в Сумской области, где до этого продвигались российские подразделения после освобождения Суджи.

В зоне военной операции за последние сутки также произошли следующие события:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Хотень, Ястребиное, Кондратовка, Круглое, Терновая, Старица, Волчанские Хутора;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Шийковка, Осиново, Глушковка, Березовка, Купянск-Узловой, Кутьковка, Чернещина, Маяки, Красный Лиман;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск, Новотроицкое;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 16 бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Шевченко, Торецкое, Ленино, Ивановка, Новопавловка, Новоподгородное;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям шести бригад и четырех штурмовых полков в районах населенных пунктов Копани, Риздвянка, Воздвиженка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка, Маломихайловка;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Новояковлевка, Орехов, Павловка.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило в более чем 1,3 тыс. человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ «Богдана», боевая машина РСЗО Vampire, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.