Минздрав Крыма начал проверку после смерти младенца в Симферополе
Минздрав Крыма начал проверку работы сотрудников перинатального центра республиканской больницы им. Семашко в Симферополе после смерти новорожденного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее телеграм-канал Baza писал, что в Симферополе ребенок умер через два дня после рождения. По данным канала, причинами смерти в заключении указаны сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Мать новорожденного обвинила врачей в халатности и подделке документов — до родов об угрозе для ребенка ее никто не предупреждал.
РБК обратился за комментарием в минздрав Крыма.
Накануне стало известно, что в роддоме больницы № 1 Новокузнецка в новогодние праздники умерли девять новорожденных, общий диагноз у них отсутствовал. Учреждение закрыли на карантин, главврача Виталия Хераскова отстранили от должности. Также было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и халатности.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»