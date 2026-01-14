 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минздрав Крыма начал проверку после смерти младенца в Симферополе

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минздрав Крыма начал проверку работы сотрудников перинатального центра республиканской больницы им. Семашко в Симферополе после смерти новорожденного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что в Симферополе ребенок умер через два дня после рождения. По данным канала, причинами смерти в заключении указаны сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Мать новорожденного обвинила врачей в халатности и подделке документов — до родов об угрозе для ребенка ее никто не предупреждал.

РБК обратился за комментарием в минздрав Крыма.

Кадры работы комиссии в Новокузнецке в роддоме, где погибли 9 младенцев
Общество

Накануне стало известно, что в роддоме больницы № 1 Новокузнецка в новогодние праздники умерли девять новорожденных, общий диагноз у них отсутствовал. Учреждение закрыли на карантин, главврача Виталия Хераскова отстранили от должности. Также было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и халатности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Анастасия Луценко
При участии
Ольга Ваганова
роддом Крым Симферополь смерть Минздрав
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Тимошенко впервые появилась на заседании Рады после обыска в офисе партии Политика, 13:17
В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне сообщений о госпитализации Политика, 13:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минобороны сообщило об ударе по местам подготовки БПЛА ВСУ Политика, 13:04
Архитекторы будущего: как и зачем предприниматели возводят целые города Стиль, 12:59
Сын Ибрагимовича перешел из «Милана» в «Аякс» Спорт, 12:58
На рынке майнинга сменился лидер. Кто больше всех добывает биткоин Крипто, 12:51
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Выдача ипотеки в 2025 году снизилась всего на 9% Недвижимость, 12:51
Глава АвтоВАЗа назвал сроки старта продаж Lada Azimut Авто, 12:50
Минздрав Крыма начал проверку после смерти младенца в Симферополе Общество, 12:47
НАБУ опубликовало видео переговоров Тимошенко с нардепами о подкупе Политика, 12:46
В театре сообщили о болезни Золотовицкого, с которой никто не мог помочь Общество, 12:45
Как принимать решения в условиях неопределенности Образование, 12:43
«Нам так не хватает сопереживания»: о чем говорил Игорь Золотовицкий Life, 12:41