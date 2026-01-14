Минздрав Крыма начал проверку после смерти младенца в Симферополе

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минздрав Крыма начал проверку работы сотрудников перинатального центра республиканской больницы им. Семашко в Симферополе после смерти новорожденного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что в Симферополе ребенок умер через два дня после рождения. По данным канала, причинами смерти в заключении указаны сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Мать новорожденного обвинила врачей в халатности и подделке документов — до родов об угрозе для ребенка ее никто не предупреждал.

РБК обратился за комментарием в минздрав Крыма.

Накануне стало известно, что в роддоме больницы № 1 Новокузнецка в новогодние праздники умерли девять новорожденных, общий диагноз у них отсутствовал. Учреждение закрыли на карантин, главврача Виталия Хераскова отстранили от должности. Также было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и халатности.