Генпрокуратура направила в суд иск к экс-сенатору Савельеву на ₽609 млн

Дмитрий Савельев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Одинцовский городской суд рассмотрит иск к бывшему сенатору Российской Федерации Дмитрию Савельеву на сумму более 609 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Иск подан первым заместителем генерального прокурора России. В ходе проверки было установлено, что Савельев, будучи сенатором от правительства Тульской области, нарушал антикоррупционные нормы, скрывая доходы и совмещая должностное положение с коммерческой деятельностью.

По информации Генпрокуратуры, экс-сенатор переводил активы в теневой сектор экономики и продолжал управлять ими запрещенными способами, извлекая несправедливые конкурентные преимущества ведения нелегального бизнеса.

Первый заместитель генпрокурора требует взыскать с Савельева в доход государства 609 561 411 руб. как доход, полученный из непредусмотренных законом источников.

Савельев был задержан 2 августа 2024 года после заседания Совета Федерации. Его обвиняли в причастности к организации убийства бизнесмена Сергея Ионова. По представлению действовавшего тогда генпрокурора Игоря Краснова сенаторы сняли с Савельева неприкосновенность. В тот же день суд отправил его под арест.

По версии следствия, заказ на убийство был мотивирован личной неприязнью, его должны были выполнить в период нахождения предпринимателя под арестом. Предполагаемый исполнитель, сотрудник ФСИН, обратился в ФСБ. Савельев назвал обвинения «сфабрикованными».

Савельев представлял Тульскую область в Совете Федерации с 2016 года и входил в комитет по экономической политике.