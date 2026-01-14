 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Генпрокуратура направила в суд иск к экс-сенатору Савельеву на ₽609 млн

Суд рассмотрит иск о взыскании с экс-сенатора Савельева свыше ₽609 млн
Дмитрий Савельев
Дмитрий Савельев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Одинцовский городской суд рассмотрит иск к бывшему сенатору Российской Федерации Дмитрию Савельеву на сумму более 609 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Иск подан первым заместителем генерального прокурора России. В ходе проверки было установлено, что Савельев, будучи сенатором от правительства Тульской области, нарушал антикоррупционные нормы, скрывая доходы и совмещая должностное положение с коммерческой деятельностью.

По информации Генпрокуратуры, экс-сенатор переводил активы в теневой сектор экономики и продолжал управлять ими запрещенными способами, извлекая несправедливые конкурентные преимущества ведения нелегального бизнеса.

Первый заместитель генпрокурора требует взыскать с Савельева в доход государства 609 561 411 руб. как доход, полученный из непредусмотренных законом источников.

Cуд продлил арест экс-сенатора Савельева
Общество

Савельев был задержан 2 августа 2024 года после заседания Совета Федерации. Его обвиняли в причастности к организации убийства бизнесмена Сергея Ионова. По представлению действовавшего тогда генпрокурора Игоря Краснова сенаторы сняли с Савельева неприкосновенность. В тот же день суд отправил его под арест.

По версии следствия, заказ на убийство был мотивирован личной неприязнью, его должны были выполнить в период нахождения предпринимателя под арестом. Предполагаемый исполнитель, сотрудник ФСИН, обратился в ФСБ. Савельев назвал обвинения «сфабрикованными».

Савельев представлял Тульскую область в Совете Федерации с 2016 года и входил в комитет по экономической политике.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
дело о коррупции иски сенатор Дмитрий Савельев взыскание
Дмитрий Савельев фото
Дмитрий Савельев
политик, бизнесмен
3 августа 1968 года
Материалы по теме
Cуд продлил арест экс-сенатора Савельева
Общество
Экс-сенатор Савельев пожаловался на размер телевизора в СИЗО
Общество
«Коммерсант» узнал о новых эпизодах дела арестованного сенатора Савельева
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Тимошенко впервые появилась на заседании Рады после обыска в офисе партии Политика, 13:17
В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне сообщений о госпитализации Политика, 13:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минобороны сообщило об ударе по местам подготовки БПЛА ВСУ Политика, 13:04
Архитекторы будущего: как и зачем предприниматели возводят целые города Стиль, 12:59
Сын Ибрагимовича перешел из «Милана» в «Аякс» Спорт, 12:58
На рынке майнинга сменился лидер. Кто больше всех добывает биткоин Крипто, 12:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Выдача ипотеки в 2025 году снизилась всего на 9% Недвижимость, 12:51
Глава АвтоВАЗа назвал сроки старта продаж Lada Azimut Авто, 12:50
Минздрав Крыма начал проверку после смерти младенца в Симферополе Общество, 12:47
НАБУ опубликовало видео переговоров Тимошенко с нардепами о подкупе Политика, 12:46
В театре сообщили о болезни Золотовицкого, с которой никто не мог помочь Общество, 12:45
Как принимать решения в условиях неопределенности Образование, 12:43
«Нам так не хватает сопереживания»: о чем говорил Игорь Золотовицкий Life, 12:41