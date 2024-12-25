Cуд продлил арест экс-сенатора Савельева

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Савельева, которого обвиняют в организации убийства, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, установив новый срок задержания — два месяца и 17 суток.

Бывший член Совета Федерации содержится в специзоляторе «Кремлевский централ», расположенного на территории СИЗО «Матросская тишина».

Савельев был задержан 2 августа 2024 года после заседания Совета Федерации. По представлению генпрокурора Игоря Краснова сенаторы сняли с него неприкосновенность. В тот же день суд отправил Савельева под арест.

Следствие считает, что в августе 2023 года бывший сенатор из-за личной неприязни поручил своему знакомому организовать убийство своего делового партнера Сергея Ионова. Совместно с Савельевым он контролировал финансовый фонд, через который проходили денежные потоки. Заказ на убийство бизнесмена должен был быть выполнен, когда тот находился под арестом.

Савельев поручил сотруднику ФСИН организовать убийство, но тот сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ. Убийство было инсценировано. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.33, ч.1 ст. 30, пункту «з» ч.2 ст.105 Уголовного кодекса — организация приготовления к убийству, максимальный срок наказания по которой составляет 20 лет заключения.

До 2016 года Савельев был депутатом Госдумы шестого созыва, в 2021 году его назначили сенатором от правительства Тульской области.