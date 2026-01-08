В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы. В городе возникли проблемы с электричеством, передает издание «Суспільне Дніпро». Об этом также информирует украинский 24-й канал.
В ночь на 8 января в Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы. В Днепропетровской области без электричества остались 800 тыс. жителей. По словам мэра города Бориса Филатова, подача электроэнергии в городские больницы осуществлялась с помощью генераторов, а электротранспорт заменили автобусами.
Позже Филатов описал обстановку в Днепре как «чрезвычайная ситуация национального уровня». Он уточнил, что восстановительные работы после масштабного блэкаута продолжаются.
