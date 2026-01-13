В комитете ГД по здравоохранению сочли опытным главу больницы в Кузбассе
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал врача Виталия Хераскова — главу Новокузнецкой городской клинической больницы, где умерло девять младенцев — грамотным специалистом. Депутат также призвал дождаться завершения соответствующих проверок.
«Именитый анестезиолог, реаниматолог. Он очень грамотный специалист. И то что произошло, конечно, вызывает у меня дополнительные вопросы <...> что-то пошло не так, надо разобраться», — сказал Башанкаев (цитата по ТАСС).
Сам Башанкаев — —хирург, имеет награду «Отличник здравоохранения». Большинство его исследований связано с вопросами колоректальной онкологии.
О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин.
После начала проверок Хераскова отстранили от должности, вскоре врач заявил, что «с пониманием» отнесся к этому, однако напомнил, что пока в больнице не выявлено инфекции, связывающей детские смерти между собой.
СК возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смерти новорожденных в роддоме в Новокузнецке в центральный аппарат.
