В комитете ГД по здравоохранению сочли опытным главу больницы в Кузбассе

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал врача Виталия Хераскова — главу Новокузнецкой городской клинической больницы, где умерло девять младенцев — грамотным специалистом. Депутат также призвал дождаться завершения соответствующих проверок.

«Именитый анестезиолог, реаниматолог. Он очень грамотный специалист. И то что произошло, конечно, вызывает у меня дополнительные вопросы <...> что-то пошло не так, надо разобраться», — сказал Башанкаев (цитата по ТАСС).

Сам Башанкаев — —хирург, имеет награду «Отличник здравоохранения». Большинство его исследований связано с вопросами колоректальной онкологии.

О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин.

После начала проверок Хераскова отстранили от должности, вскоре врач заявил, что «с пониманием» отнесся к этому, однако напомнил, что пока в больнице не выявлено инфекции, связывающей детские смерти между собой.

СК возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смерти новорожденных в роддоме в Новокузнецке в центральный аппарат.