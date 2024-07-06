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Технологии и медиа ,  
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Александр Гудков объяснил отмену показа шоу его студии в кинотеатрах

Кинотеатры отменили показ шоу Александра Гудкова из-за обращений и угроз, которые распространялись в телеграм-каналах, а также ложных обвинений в «экстремистских призывах» в адрес комика, сообщили авторы проекта
Александр Гудков
Александр Гудков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Кинопоказы шоу «Подземелья Чикен Карри» студии Александра Гудкова «Чикен Карри» отменили в ряде городов из-за угроз, которые поступали кинотеатрам. Об этом в своем канале на YouTube сообщили сам комик и авторы проекта Григорий Шатохин и Вадим Селезнев.

«[Отменили] по разным причинам. Вследствие звонков, угроз в адрес кинотеатров, писем, которые поступали в течение этих трех-четырех дней. Кинотеатры приняли решение не показывать наш выпуск», — сказал Гудков.

По словам Шатохина, решение было принято «ради благополучия зрителей». «Не думаю, что там бы было что-то опасное, или кто-то пришел и разогнал..., но призывы такие были», — сказал автор проекта, отметив, что они распространялись в телеграм-каналах, созданных специально, «чтобы формировать, взращивать ненависть в обществе».

Гудков добавил, что основной причиной отмены показа считает свое участие в шоу. «Я, почему-то, по мнению этих телеграм-каналов, запрещенный человек в России», — сказал он, добавив, что ему приписывают «экстремистские призывы». Он подчеркнул, что подобные обвинения, а также утверждения в финансировании ВСУ, являются ложными, и назвал их клеветой.

Сеть «Киномакс» отменила все показы нового эпизода шоу Александра Гудкова
Общество
Александр Гудков

Показы выпуска шоу «Подземелья Чикен Карри» должны были пройти 7 июля в кинотеатрах сети «Море Синема», но за несколько дней до этого участники проекта сообщили, что их отменили в Череповце, Тольятти и Мытищах. 5 июля об отмене показов объявила также сеть «Киномакс», объяснив решение обращением региональных властей и патриотических организаций. При этом в сети указали, что не обладают информацией «о противоправных действиях со стороны создателей шоу» — они «отсутствуют в списках иноагентов и экстремистов, не находятся под следствием».

С заявлением о том, что Гудков финансировал ВСУ, выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, назвав комика «русофобом». Он обратился в Минкультуры с требованием отменить прокатное удостоверение на шоу. Ранее парламентарий размещал видео с концерта в Латвии с участием Гудкова, но слова в поддержку Украины на кадрах произносит другой человек, отмечал телеграм-канал «Осторожно, новости».

В 2022 году на Гудкова написали донос в СК из-за пародии на песню Shaman (он же Ярослав Дронов) «Я русский», увидев в ней «унижение чести и достоинства по национальному признаку». В «Чикен Карри» на это отреагировали так: «Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов».

Александр Гудков — бывший капитан команды КВН «Федор Двинятин», один из создателей программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале», на передаче выступал соведущим Ивана Урганта.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Гудков комик кинотеатры Шоу
Александр Гудков фото

Александр Гудков

юморист, телеведущий, актер
24 февраля 1983 года
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В нескольких российских городах отменили шоу студии Александра Гудкова
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Сеть «Киномакс» отменила все показы нового эпизода шоу Александра Гудкова
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