Политика⁠,
0

Экс-президента Южной Кореи обвинили в пособничестве КНДР

Бывшего президента Южной Кореи обвинили в пособничестве КНДР и злоупотреблении властью. В декабре он объявил военное положение и сейчас находится в тюрьме
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: Jung Yeon-Je / Getty Images)

Специальный прокурор Южной Кореи Чо Ын Сок предъявил бывшему президенту Юн Сок Ёлю новые обвинения, связанные с его решением ввести военное положение в 2024 году, пишет Yonhap.

Речь идет о «пособничестве врагу» — предполагаемой отправке беспилотников в Северную Корею в прошлом году. По версии прокурора, приказ был отдан для того, чтобы спровоцировать ответные меры КНДР и использовать их в качестве предлога для объявления военного положения в декабре.

Свое решение прокуратура обосновала тем, что отправка беспилотника в октябре 2024 года привела к утечке военных тайных сведений в КНДР.

Прокурор также обвинил Юн Сок Ёля в злоупотреблении властью в связи с этим приказом. Ранее его обвиняли в руководстве восстанием через заявку на военное положение, препятствовании задержанию следователями, нарушении прав членов кабинета министров. С июля Юн Сок Ёль находится под стражей.

Группа специального прокурора также предъявила обвинения бывшему министру обороны Ким Ён Хёну и бывшему главе Командования контрразведки Министерства обороны Ё Ин Хёну в «пособничестве врагу» и злоупотреблении властью.

Южнокорейские эксперты узнали о новом «секретном оружии» КНДР
Политика
Фото:KCNA / EPA / ТАСС

Главе Командования по операциям с беспилотниками Ким Ён Дэ было предъявлено обвинение по обвинению в препятствовании выполнению служебных обязанностей и подстрекательстве к составлению фальшивых официальных документов.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль в экстренном обращении к нации объявил о введении военного положения, объяснив это необходимостью дать отпор «беспринципным просеверокорейским антигосударственным силам». Так консерваторы называют оппозиционную Демократическую партию «Тобуро», выступающую за диалог с КНДР. Президент также обвинил оппозицию в «антигосударственной деятельности по подготовке мятежа».

Национальное собрание отменило его решение и сместило политика с должности. После этого было начато расследование о госизмене в отношении Юн Сок Ёля.

В июне 2025 года кандидат от «Тобуро» Ли Чжэ Мён победил на президентских выборах. Досрочные выборы прошли через два месяца, после того как Конституционный суд утвердил импичмент прежнего президента.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Южная Корея обвинения КНДР Юн Сок Ёль

