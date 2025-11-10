Экс-президента Южной Кореи обвинили в пособничестве КНДР
Специальный прокурор Южной Кореи Чо Ын Сок предъявил бывшему президенту Юн Сок Ёлю новые обвинения, связанные с его решением ввести военное положение в 2024 году, пишет Yonhap.
Речь идет о «пособничестве врагу» — предполагаемой отправке беспилотников в Северную Корею в прошлом году. По версии прокурора, приказ был отдан для того, чтобы спровоцировать ответные меры КНДР и использовать их в качестве предлога для объявления военного положения в декабре.
Свое решение прокуратура обосновала тем, что отправка беспилотника в октябре 2024 года привела к утечке военных тайных сведений в КНДР.
Прокурор также обвинил Юн Сок Ёля в злоупотреблении властью в связи с этим приказом. Ранее его обвиняли в руководстве восстанием через заявку на военное положение, препятствовании задержанию следователями, нарушении прав членов кабинета министров. С июля Юн Сок Ёль находится под стражей.
Группа специального прокурора также предъявила обвинения бывшему министру обороны Ким Ён Хёну и бывшему главе Командования контрразведки Министерства обороны Ё Ин Хёну в «пособничестве врагу» и злоупотреблении властью.
Главе Командования по операциям с беспилотниками Ким Ён Дэ было предъявлено обвинение по обвинению в препятствовании выполнению служебных обязанностей и подстрекательстве к составлению фальшивых официальных документов.
3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль в экстренном обращении к нации объявил о введении военного положения, объяснив это необходимостью дать отпор «беспринципным просеверокорейским антигосударственным силам». Так консерваторы называют оппозиционную Демократическую партию «Тобуро», выступающую за диалог с КНДР. Президент также обвинил оппозицию в «антигосударственной деятельности по подготовке мятежа».
Национальное собрание отменило его решение и сместило политика с должности. После этого было начато расследование о госизмене в отношении Юн Сок Ёля.
В июне 2025 года кандидат от «Тобуро» Ли Чжэ Мён победил на президентских выборах. Досрочные выборы прошли через два месяца, после того как Конституционный суд утвердил импичмент прежнего президента.
