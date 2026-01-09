 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бывший президент Южной Кореи оказался под угрозой смертной казни

Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Сегодня суд в Сеуле не смог заслушать требования обвинения и перенес этот вопрос на следующую неделю
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Финальное заседание по делу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, обвиняемого в мятеже по делу о введении военного положения в 2024 году, началось в пятницу, 9 января, в суде Сеула. Его главная интрига — какое наказание потребует прокуратура для бывшего главы государства.

В соответствии с выдвинутыми обвинениям у прокуратуры есть три опции:

  • смертная казнь (последний раз применялась в декабре 1997 года);
  • пожизненное заключение с принудительным трудом;
  • пожизненное заключение без принудительных работ.

На заседании в пятницу до запроса наказания дело так и не дошло, хотя именно его ожидали наблюдатели. Судебная коллегия Центрального окружного суда Сеула заявила, что назначит дополнительное заседание на следующий вторник, чтобы выслушать запрос о наказании от специального прокурора Чо Ын Сок.

На скамье подсудимых находятся восемь человек, включая бывшего президента. Один из главных вопросов процесса — были ли действия президента мятежом или законным использованием чрезвычайных президентских полномочий, как утверждает сам Юн.

Среди других обвиняемых — бывший министр обороны Ким Ён-хён, бывший глава Национального агентства полиции Чо Джи-хо и еще пятеро, которых обвиняют в ключевой роли в планировании и введении военного положения.

Юристы ожидают, что суд вынесет приговор в начале февраля.

Почему президент Южной Кореи объявил военное положение
Политика
Юн Сок Ёль

Юну предъявлено обвинение в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организовать мятеж для подрыва Конституции. Им вменяется незаконное объявление военного положения при отсутствии войны или сопоставимого по масштабу национального чрезвычайного положения.

В частности, бывшего президента обвиняют в том, что он мобилизовал войска и полицию для блокирования комплекса Национального собрания и недопущения голосования депутатов по отмене его указа, а также отдал приказ арестовать и задержать спикера Национального собрания и лидеров как правящей партии, так и главной оппозиционной партии.

Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, против которого было вынесено обвинительное заключение при содержании под стражей в январе прошлого года.

Он был освобожден в марте после судебного решения об отмене ареста, но вновь взят под стражу в июле по дополнительным обвинениям, связанным с попыткой введения военного положения, через несколько месяцев после того, как его импичмент был официально подтвержден и он был отстранен от должности.

Юн Сок Ёль поздним вечером 3 декабря 2024 года выступил с видеообращением к нации. «Я объявляю чрезвычайное военное положение для защиты Республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, для сокрушения беспринципных антигосударственных сил КНДР, ворующих свободу и счастье нашего народа, и для сохранения свободного конституционного строя», — заявил он тогда. Южнокорейский лидер пообещал использовать военное положение «для восстановления и защиты свободной Республики Корея», которая «катится к погибели».

Однако парламент на экстренном заседании в ночь на 4 декабря — всего через 150 минут после обращения Юна — проголосовал за то, чтобы потребовать от президента немедленно отменить военное положение. Хан заявил, что с этого момента объявленное президентом военное положение утратило силу. Ранним утром Юн Сок Ёль объявил, что примет решение парламента и отменит военное положение на заседании правительства.

Парламент 6 декабря предпринял первую попытку импичмента президента, но она провалилась. Через неделю, 14 декабря, второе голосование по импичменту прошло успешно, и Юн был официально отстранен от должности, а позже передан под суд.

Владислав Гордеев
Южная Корея Юн Сок Ёль суд Сеул мятеж военное положение
