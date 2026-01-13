 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Защита Арашукова решила обжаловать приговор по делу о даче взятки

Рауф Арашуков
Рауф Арашуков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Защита бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок, будет обжаловать приговор по делу о даче взятки сотруднику колонии. Об этом сообщил РБК адвокат экс-сенатора Дмитрий Трубников.

«Приговор будем обжаловать, конечно, мы с ним не согласны», — сказал Трубников. Адвокат утверждает, что доказательств вины Арашукова нет. Кроме того, по его словам, со стороны правоохранителей имела место провокация.

Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии
Общество
Рауф Арашуков

Сам Арашуков также назвал дело сфабрикованным. По его словам, на стадии расследования ему отказали в просьбе пройти полиграф, говорится в публикации телеграм-канала с его текстами, который ведут родственники Арашукова.

В конце октября 2024 года на Арашукова завели уголовное дело по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса — дача взятки должностному лицу через посредника. По версии следствия, экс-сенатор, который отбывает пожизненный срок в «Черном дельфине», через адвоката передал сотруднику колонии 3 млн руб. за разрешение чаще звонить по телефону, встречаться с родственниками, получать посылки и выбирать место работы. Вину Арашуков не признал, а обвинения он назвал провокацией.

В результате суд приговорил бывшего сенатора к 10 годам колонии и назначил штраф в размере 120 млн руб. Также у Арашукова конфисковали 3 млн руб., которые он передал сотруднику ФСИН в Оренбургской области.

В декабре 2022 года Рауф Арашуков и его отец Рауль получили пожизненные сроки по делу о заказных убийствах и о преступном сообществе. Их признали виновными в создании ОПС, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и ложном доносе. В ходе судебных слушаний было установлено, что Арашуковы похитили у разных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,5 млрд руб., а также были заказчиками убийств заместителя председателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Анастасия Карева
Рауль Арашуков взятка колония приговор «Черный дельфин»
Материалы по теме
Осужденный экс-сенатор Арашуков попросился на военную операцию
Политика
Адвокат Арашукова сообщил, что его перестали пускать к подзащитному
Политика
Экс-сенатор Арашуков попросил перевести его в другую колонию из-за пыток
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:44
Объем запуска новых проектов жилья снизился в России на 12% за год Недвижимость, 15:37
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Reuters узнал, где в Иране сохранился выход в интернет через Starlink Политика, 15:25
Рада уволила Шмыгаля с поста министра обороны Политика, 15:22
Все роддома Кузбасса проверят после смерти младенцев в Новокузнецке Общество, 15:17
Рада уволила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Политика, 15:16
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Два нефтетанкера подверглись атаке в Черном море Политика, 15:16
Израиль обвинили в стрельбе из танков вблизи миротворцев в Ливане Политика, 15:15
Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине Политика, 15:13
Хакеры и мошенники похитили $4 млрд в криптовалютах в 2025 году Крипто, 15:11
Би-би-си попросит суд отклонить иск Трампа на $10 млрд из-за его победы Политика, 15:10
Умер бывший тренер нескольких российских футбольных клубов Спорт, 14:59
С организаторов марафонов Блиновской потребовали ₽90 млн «дивидендов» Общество, 14:59