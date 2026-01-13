Защита Арашукова решила обжаловать приговор по делу о даче взятки

Рауф Арашуков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Защита бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок, будет обжаловать приговор по делу о даче взятки сотруднику колонии. Об этом сообщил РБК адвокат экс-сенатора Дмитрий Трубников.

«Приговор будем обжаловать, конечно, мы с ним не согласны», — сказал Трубников. Адвокат утверждает, что доказательств вины Арашукова нет. Кроме того, по его словам, со стороны правоохранителей имела место провокация.

Сам Арашуков также назвал дело сфабрикованным. По его словам, на стадии расследования ему отказали в просьбе пройти полиграф, говорится в публикации телеграм-канала с его текстами, который ведут родственники Арашукова.

В конце октября 2024 года на Арашукова завели уголовное дело по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса — дача взятки должностному лицу через посредника. По версии следствия, экс-сенатор, который отбывает пожизненный срок в «Черном дельфине», через адвоката передал сотруднику колонии 3 млн руб. за разрешение чаще звонить по телефону, встречаться с родственниками, получать посылки и выбирать место работы. Вину Арашуков не признал, а обвинения он назвал провокацией.

В результате суд приговорил бывшего сенатора к 10 годам колонии и назначил штраф в размере 120 млн руб. Также у Арашукова конфисковали 3 млн руб., которые он передал сотруднику ФСИН в Оренбургской области.

В декабре 2022 года Рауф Арашуков и его отец Рауль получили пожизненные сроки по делу о заказных убийствах и о преступном сообществе. Их признали виновными в создании ОПС, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и ложном доносе. В ходе судебных слушаний было установлено, что Арашуковы похитили у разных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,5 млрд руб., а также были заказчиками убийств заместителя председателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.