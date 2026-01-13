The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Китай стал оказывать скоординированное дипломатическое давление на европейские страны, призывая их не впускать тайваньских политиков и не выдавать им визы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники среди европейских властей.

Европейские чиновники рассказали, что Китай по-своему интерпретирует Шенгенский пограничный кодекс и другие нормы ЕС, согласно которым нельзя впускать граждан третьих стран, которые «рассматриваются как угроза … международным отношениям любого из государств-членов». По версии Пекина, визиты тайваньских официальных лиц угрожают международным отношениям европейских стран с Китаем.

Пекин призывает отклонять тайваньские «дипломатические паспорта», отказывать во въезде действующим и бывшим высшим должностным лицам Тайваня и ограничивать их официальные контакты в Европе. Эти требования передаются через ноты и прямые демарши, оно являются реакцией на недавние визиты тайваньских чиновников в ряд европейских стран.

Европейские правительства и эксперты сочли такую правовую аргументацию юридически необоснованной, однако сам тон предупреждений был воспринят серьезно, особенно малыми государствами ЕС. Норвегия и Финляндия подтвердили получение подобных сигналов, подчеркнув при этом самостоятельность своей визовой политики.

Тайвань отверг вмешательство Китая, заявив, что именно давление и угрозы Пекина подрывают международную стабильность. Как подчеркивает газета, подобные действия КНР являются частью более широкой стратегии Китая по дипломатической изоляции Тайваня и сдерживанию углубления его связей с Европой.

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов. С 2022 года КНР провела уже шесть военных учений вблизи острова, а в январе ввела санкции против двух министров Тайваня, запретив им въезд в Китай, Гонконг и Макао.