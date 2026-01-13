 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Китай стал оказывать скоординированное дипломатическое давление на европейские страны, призывая их не впускать тайваньских политиков и не выдавать им визы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники среди европейских властей.

Европейские чиновники рассказали, что Китай по-своему интерпретирует Шенгенский пограничный кодекс и другие нормы ЕС, согласно которым нельзя впускать граждан третьих стран, которые «рассматриваются как угроза … международным отношениям любого из государств-членов». По версии Пекина, визиты тайваньских официальных лиц угрожают международным отношениям европейских стран с Китаем.

Пекин призывает отклонять тайваньские «дипломатические паспорта», отказывать во въезде действующим и бывшим высшим должностным лицам Тайваня и ограничивать их официальные контакты в Европе. Эти требования передаются через ноты и прямые демарши, оно являются реакцией на недавние визиты тайваньских чиновников в ряд европейских стран.

Китай ввел санкции против двух министров Тайваня
Политика
Лю Шифан

Европейские правительства и эксперты сочли такую правовую аргументацию юридически необоснованной, однако сам тон предупреждений был воспринят серьезно, особенно малыми государствами ЕС. Норвегия и Финляндия подтвердили получение подобных сигналов, подчеркнув при этом самостоятельность своей визовой политики.

Тайвань отверг вмешательство Китая, заявив, что именно давление и угрозы Пекина подрывают международную стабильность. Как подчеркивает газета, подобные действия КНР являются частью более широкой стратегии Китая по дипломатической изоляции Тайваня и сдерживанию углубления его связей с Европой.

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов. С 2022 года КНР провела уже шесть военных учений вблизи острова, а в январе ввела санкции против двух министров Тайваня, запретив им въезд в Китай, Гонконг и Макао.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Китай Тайвань визы Евросоюз
Материалы по теме
Китай ввел санкции против двух министров Тайваня
Политика
Минобороны Тайваня заявило о готовности ответить на военные учения Китая
Политика
Минобороны Тайваня отследило 130 самолетов и 22 судна на учениях Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Объем торговли внутри Евросоюза упал впервые почти за десятилетие Экономика, 09:33
Что делать, если ваши активы арестовали по чужому уголовному делуПодписка на РБК, 09:24
Как экс-СЕО Paramount построил медиаимперию стоимостью $2,71 млрд Образование, 09:20
Когда онлайн-сервисы не смогут автоматически списать деньги. Разбор Инвестиции, 09:11
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Прощай, визионер. Компании массово увольняют лидеров-харизматиковПодписка на РБК, 09:01
Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года Спорт, 09:01
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В Киеве прогремели взрывы Политика, 09:00
В Таганроге при атаке дронов получили повреждения промобъект и жилые дома Политика, 08:51
Опасные схемы, которые могут обернуться доначислениями налогов в 2026-мПодписка на РБК, 08:47
Uniqlo зарегистрировала в России товарный знак «Юникло» Политика, 08:42
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню Политика, 08:23
«Бедные аристократы»: почему титулы в Британии больше не приносят денегПодписка на РБК, 08:19