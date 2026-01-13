 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Возвращение Трампа в Белый дом

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль усомнился в реальной готовности США применить военную силу в отношении Гренландии. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил по итогам встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он подчеркнул, что обе страны заинтересованы в обеспечении безопасности в Арктике в рамках НАТО.

«У меня нет никаких оснований полагать, что это (военные действия. — РБК) рассматриваются всерьез, но я считаю, что у нас есть общий интерес в том, чтобы заниматься вопросами безопасности в Арктике, и мы будем этим заниматься», — заявил министр.

Вадефуль также выразил уверенность, что в ходе предстоящих переговоров США и Дании с Гренландией будут достигнуты «общие результаты», подчеркнув, что решения по Гренландии должны приниматься совместно с ее жителями.

FA описала катастрофический сценарий для Гренландии и США из 2028 года
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Накануне бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек предложил пригласить Гренландию в ЕС, чтобы снизить интерес США к острову. Он подчеркнул важность сохранения культуры и языка иннуитов, местного самоуправления и устойчивой добычи критически важных ресурсов.

Гренландия, автономная территория Дании с населением около 57 тыс. человек, обладает запасами 43 из 50 элементов, необходимых для электроники и военной техники. Президент США Дональд Трамп неоднократно озвучивал планы включить Гренландию в состав США и ранее заявлял о готовности «что-то предпринять» в отношении острова даже без согласия его жителей, чтобы не допустить усиления влияния России и Китая в Арктике.

The Telegraph со ссылкой на источники написала, что Великобритания ведет переговоры о размещении в Гренландии контингента НАТО для охраны острова.

Читайте РБК в Telegram.

