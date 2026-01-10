Кличко сообщил об атаке дронов на Киев и работе ПВО

В Киеве работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в телеграм-канале. По его словам, БПЛА атакуют город с севера.

Как передает «Суспiльне» со ссылкой на своих корреспондентов, в городе слышны взрывы. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Также взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, передает канал. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, и Черниговской областях.

Накануне Кличко сообщал о повреждениях критической инфраструктуры и перебоях с водоснабжением в результате взрывов в Киеве. По его словам, речь шла о Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

В пятницу, 9 января, Минобороны сообщило об ударе по объектам украинского ОПК и обслуживающей ВСУ энергетической инфраструктуре, при котором были задействованы ракетные комплексы средней дальности «Орешник». Ведомство назвало удар ответом на атаку дронов ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.