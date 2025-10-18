В Шанхае самолет экстренно сел из-за возгорания аккумулятора на борту

В Шанхае самолет экстренно сел из-за возгорания аккумулятора в ручной клади

На борту самолета Air China, следовавшего из китайского Ханчжоу в Сеул, загорелась литиевая батарея, передает South China Morning Post.

Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Пудун в Шанхае из-за возгорания на багажной полке, отмечает издание. Батарея воспламенилась в ручной клади пассажира. Экипаж потушил огонь.

На кадрах видно, как из одного из отсеков багажной полки вырывается огонь, люди кричат. Почти все пассажиры сидят на своих местах и снимают видео на телефоны.

В июне на борту самолета авиакомпании «Якутия» ЯК-488 произошло задымление, причиной которого стало замыкание пауэрбанка, лежащего в ручной клади у одного из пассажиров. В салоне лайнера оплавился ковер. Стюардессы вовремя нашли источник задымления, лайнер тогда штатно приземлился в аэропорту Якутска.