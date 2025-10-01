Летающая в Россию Emirates ввела запрет на пауэрбанки на борту самолета

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Пассажиры Emirates больше не могут пользоваться внешними аккумуляторами на борту самолетов. Вступило в силу новое правило авиакомпании: теперь пассажирам запрещено использовать внешние аккумуляторы на борту ее самолетов.

Использование любых внешних аккумуляторов теперь запрещено во время полета. При этом пассажиры могут провозить один аккумулятор при соблюдении следующих условий:

должен быть мощностью менее 100 ватт-часов;

нельзя использовать для зарядки личных устройств на борту;

запрещено заряжать его от бортовой сети самолета;

пауэрбанк должен иметь маркировку с указанием номинальной мощности;

нельзя размещать их в багажном отсеке над головой в салоне самолета, их нужно класть в карман сиденья или в сумку, которая находится под сиденьем перед вами.

В авиакомпании сообщили, что хотят снизить риски из-за использования пауэрбанков. Там указали, что есть риск «теплового разгона» аккумулятора, если он перезаряжен или поврежден. Это может стать причиной появления токсичных газов, задымления, пожара или даже взрыва на борту.

В сообщении компании от 8 августа говорится, что нововведение направлено на повышение уровня безопасности пассажиров.

По состоянию на сентябрь 2025 года авиакомпания Emirates обслуживает 145 международных рейсов в 78 стран, в том числе в Россию (Москва и Санкт-Петербург), следует из данных FlightConnections. Самолеты авиакомпании летают из/в Пулково, Домодедово и Внуково. Из Москвы в Африку авиакомпания предлагает рейсы по 22 направлениям, в том числе в Алжир, Египет и Анголу. Доступны 15 направлений на Ближнем Востоке, среди них Бахрейн, Израиль и Иордания. 39 направлений в Европу и 19 в Северную и Южную Америку с пересадками.