 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

«Газпром» сообщил о росте поставок в Грузию на 40%

Экспорт «Газпрома» в Китай в 2025 году превысил поставки в Европу
«Газпром» GAZP ₽120,84 -1,94% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2025 году поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» превысили суммарный экспорт трубопроводного топлива в страны европейского дальнего зарубежья, включая Турцию. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

Объем поставок в Китай составил 38,8 млрд куб. м, что на 24,8% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в 2025 году вырос экспорт в государства Центральной Азии и Закавказья. Поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию увеличились на 22,2%, а в Грузию — на 40,4%.

«Газпром» сообщил о резком снижении запасов газа в Европе
Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Магистральный газопровод «Сила Сибири» соединяет газоносные районы Восточной Сибири с дальневосточными территориями России и Китаем. В мае 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили договор о поставках 38 млрд куб. м газа в год по трубопроводу, рассчитанный на 30 лет. Поставки начались в 2019 году, в 2024-м по магистрали экспортировали 31,12 млрд куб. м газа.

В конце декабря о том, что «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 38,8 млрд куб. м газа, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. Тогда же он отметил, что указанный показатель почти на 800 млн куб. м превысил заявленный в контрактных обязательствах.

«И ежегодно, уверен, мы будем поставлять в Китай объемы бóльшие, чем наши контрактные обязательства», — отметил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Газпром Россия Китай Европа экспорт газа «Сила Сибири» Грузия
Материалы по теме
«Газпром» рассказал о сложной ситуации с запасами газа в Прибалтике
Общество
«Газпром» заявил о рекордном отборе газа в европейских хранилищах
Экономика
«Газпром» сообщил о резком снижении запасов газа в Европе
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 18:08
Bloomberg узнал о просьбе НАТО к Турции досрочно отправить F-16 в Балтию Политика, 22:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:23
Российский баскетболист «Бруклина» пропустит матч НБА с «Далласом» Спорт, 22:22
Apple обошла Samsung по поставкам смартфонов впервые за 14 лет Технологии и медиа, 22:20
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 22:07
Чем известен пропавший участник «калийной войны» с Минском Баумгертнер 22:05
Вадим Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1000 очков Спорт, 22:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Капитан «Локомотива» не полетит на сборы из-за переговоров с ЦСКА Спорт, 21:58
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Сможет ли Европа помешать Трампу захватить Гренландию Политика, 21:51
«Газпром» сообщил о росте поставок в Грузию на 40% Бизнес, 21:50
Победителя Нью-Йоркского марафона отстранили за допинг Спорт, 21:45
США пригрозили и дальше захватывать следующие из Венесуэлы танкеры Политика, 21:39
Белый дом назвал авиаудары одним из вариантов Трампа в отношении Ирана Политика, 21:36