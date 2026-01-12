«Газпром» сообщил о росте поставок в Грузию на 40%

Экспорт «Газпрома» в Китай в 2025 году превысил поставки в Европу

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2025 году поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» превысили суммарный экспорт трубопроводного топлива в страны европейского дальнего зарубежья, включая Турцию. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

Объем поставок в Китай составил 38,8 млрд куб. м, что на 24,8% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в 2025 году вырос экспорт в государства Центральной Азии и Закавказья. Поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию увеличились на 22,2%, а в Грузию — на 40,4%.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» соединяет газоносные районы Восточной Сибири с дальневосточными территориями России и Китаем. В мае 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили договор о поставках 38 млрд куб. м газа в год по трубопроводу, рассчитанный на 30 лет. Поставки начались в 2019 году, в 2024-м по магистрали экспортировали 31,12 млрд куб. м газа.

В конце декабря о том, что «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 38,8 млрд куб. м газа, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. Тогда же он отметил, что указанный показатель почти на 800 млн куб. м превысил заявленный в контрактных обязательствах.

«И ежегодно, уверен, мы будем поставлять в Китай объемы бóльшие, чем наши контрактные обязательства», — отметил он.