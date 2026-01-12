 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

Посол России в Каракасе рассказал об условиях содержания Мадуро

Посол Мелик-Багдасаров: Мадуро в тюрьме содержится в нормальных условиях
Сюжет
Захват Мадуро
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jane Rosenberg / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в тюрьме в нормальных условиях и не жалуется, он сохраняет твердое намерение «стоять до конца» после захвата спецназом США 3 января. Об этом рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «Первого канала».

По словам дипломата, Мадуро «объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики».

Посол рассказал о решении жены Мадуро последовать за ним при захвате
Политика

Мадуро и его жену Силию Флорес захватили 3 января во время военной операции США в Каракасе, а потом доставили в Нью-Йорк на десантном корабле и самолете.

Против президента и первой леди в США были выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. 5 января Мадуро в ходе заседания суда не признал вину и заявил, что остается президентом Венесуэлы. Следующее слушание по делу назначено на 17 марта.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
посол Николас Мадуро Венесуэла тюрьма
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
