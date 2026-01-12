Посол России в Каракасе рассказал об условиях содержания Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в тюрьме в нормальных условиях и не жалуется, он сохраняет твердое намерение «стоять до конца» после захвата спецназом США 3 января. Об этом рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «Первого канала».
По словам дипломата, Мадуро «объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики».
Мадуро и его жену Силию Флорес захватили 3 января во время военной операции США в Каракасе, а потом доставили в Нью-Йорк на десантном корабле и самолете.
Против президента и первой леди в США были выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. 5 января Мадуро в ходе заседания суда не признал вину и заявил, что остается президентом Венесуэлы. Следующее слушание по делу назначено на 17 марта.
