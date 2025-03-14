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Общество ,  
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Украинца задержали в Шереметьево за контрабанду $70 тыс. наличными

Сотрудники таможни в столичном аэропорту Шереметьево задержали 43-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно провезти $70 тыс. наличными из Катара. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, мужчина прибыл в Москву рейсом из Дохи и выбрал для прохождения таможенного контроля зеленый коридор (для лиц без наличия в багаже товаров, подлежащих декларированию). Во время опроса он сообщил, что имеет при себе наличные, и предоставил их для проверки. В результате подсчета выяснилось, что сумма превышает допустимые без декларирования $10 тыс.

Нарушителю оставили разрешенную сумму, а оставшиеся средства, эквивалентные сумме более 6,5 млн руб., изъяли. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 Уголовного кодекса о контрабанде наличных средств в особо крупном размере. Ему грозит до четырех лет лишения свободы или штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконно перемещенной валюты.

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В начале марта сотрудники таможни в Шереметьево предотвратили незаконный вывоз 10,5 тыс. серебряных украшений общей стоимостью около 2 млн руб.

Ювелирные изделия пытался вывезти в Ереван 50-летний иностранный гражданин, прибывший в Москву рейсом из Китая. При досмотре багажа с помощью рентген-сканера в его чемоданах обнаружили 273 упаковки с изделиями из серебра 925-й пробы.

Мужчина заявил, что планировал продать украшения в Армении. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса о контрабанде стратегически важных товаров. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

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«Шереметьево» шереметьевская таможня контрабанда гражданин Украины доллары
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