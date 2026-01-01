 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В аэропорту Варшавы задержали украинца с радиоглушителем

Фото: Poppy Pix / Shutterstock
Фото: Poppy Pix / Shutterstock

В Варшавском аэропорту задержали гражданина Украины, у которого нашли устройство для глушения радиоволн, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на прокуратуру польской столицы.

23-летнего украинца зовут Илья С. Его задержали 26 декабря, а на следующий день суд отправил его под стражу на месяц. Устройство, изъятое у мужчины, работает в частотных диапазонах, зарезервированных для авиационной связи и навигации.

Как заявил представитель окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба, возбуждено уголовное дело по факту попытки использования радиоустройств, которые могут угрожать безопасности воздушного движения. Аэропорт относится к критической инфраструктуре, поэтому дело расследуется с особой серьезностью.

Подозрения у служб охраны вызвало необычное поведение 23-летнего мужчины. В день задержания он сидел с ноутбуком в кафе в зоне вылета аэропорта в течение шести часов, тогда как другие пассажиры быстро покидали эту зону, раскладывал ноутбук и другое оборудование. Правоохранители с помощью камер наблюдения выяснят, находился ли он там и в предыдущие дни.

После задержания Илья С. не смог внятно объяснить, зачем пришел в аэропорт и для чего ему нужна глушилка. Он отказывался говорить о своей профессии и обстоятельствах приезда в Польшу, называя себя то солдатом, то бизнесменом. По его словам, он постоянно проживает в Канаде.

Прокуратура отмечает, что подозреваемый не признал вину, а его объяснения не нашли пока подтверждения в собранных доказательствах. Для изучения изъятых устройств — ноутбука, телефона и самой глушилки — назначена экспертиза. Специалистам предстоит выяснить, является ли устройство простым коммерческим образцом или это более сложная техника.

