В Краснодаре уволили учителя после оскорблений учеников
Учитель математики из Краснодара был уволен из школы № 61 после инцидента на уроке, во время которого он позволил себе грубые высказывания в адрес учеников. Информация была передана в правоохранительные органы, сообщили в муниципальном центре управления города.
В социальных сетях и мессенджерах распространилась аудиозапись, на которой учитель резко реагирует на перебивавших его детей, призывая их вести себя уважительно. Также он напомнил одному из школьников, что просил встать, а не ложиться.
Департамент образования начал педагогическое расследование. Директор школы уже провела встречу с родителями. По итогам всех мероприятий учитель был отстранен и уволен из школы.
