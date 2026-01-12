В Краснодаре уволили учителя после оскорблений учеников

Фото: Климов / Telegram

Учитель математики из Краснодара был уволен из школы № 61 после инцидента на уроке, во время которого он позволил себе грубые высказывания в адрес учеников. Информация была передана в правоохранительные органы, сообщили в муниципальном центре управления города.

В социальных сетях и мессенджерах распространилась аудиозапись, на которой учитель резко реагирует на перебивавших его детей, призывая их вести себя уважительно. Также он напомнил одному из школьников, что просил встать, а не ложиться.

Департамент образования начал педагогическое расследование. Директор школы уже провела встречу с родителями. По итогам всех мероприятий учитель был отстранен и уволен из школы.