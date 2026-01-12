Суд продлил арест стендап-комику Артемию Останину

Артемий Останин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей стендап-комику Артемию Останину, обвиняемому в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.

Согласно решению суда, арест Останина продлен до 25 июня 2026 года. В ходе заседания обвиняемый заявил, что не видит оснований для дальнейшего содержания в СИЗО, указав на наличие заболеваний, которые, по его словам, препятствуют его нахождению под стражей.

27 декабря прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении стендап-комика.

Останину вменяют публичные действия, выражающие неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих (ч. 1 ст. 148 УК), а также возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства с угрозой насилия (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК).

По версии следствия, 7 марта 2025 года в одном из развлекательных заведений на Садовой-Черногрязской улице в Москве Останин выступил со стендап-программой, которая, как утверждается, содержала высказывания, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Видеозапись выступления позднее была опубликована в интернете.

Кроме того, следствие считает, что не позднее 15 марта комик в ходе одного из выступлений оскорбил человека, пострадавшего во время боевых действий, пошутив о человеке без ног, «подорвавшемся на мине».

Сам Останин заявлял, что речь шла не об участнике военной операции, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». В выступлении нет ни слова про военную операцию, сказал комик.

Останина задержали в марте при попытке пересечь границу Российской Федерации, после чего его доставили в Москву и арестовали. Позже арест несколько раз продлевали. Росфинмониторинг внес комика в реестр террористов и экстремистов.