 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Во Франции депутата от партии Ле Пен нашли на улице с ранением головы

Le Parisien: депутата партии Ле Пен «Национальное объединение» ранили в голову
Антуан Вильдье
Антуан Вильдье (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Французская полиция обнаружила депутата от партии «Национальное объединение» Антуана Вильдье с кровоточащей раной головы недалеко от избирательного участка в Везуле, пишет Le Parisien.

По данным источника издания, депутат был «не в себе» — его пришлось удерживать нескольким полицейским и пристегивать ремнями, прежде чем доставить в больницу. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

«На данном этапе нет доказательств, позволяющих установить причину этой травмы головы, а также определить, стал ли Антуан Вильдье жертвой насилия или получил травму самостоятельно», — говорится в статье.

Французские правоохранители проводят расследование. Несколько близких к Вильдье людей уже были допрошены, в том числе его жена. Она рассказала, что на прошлой неделе у них с мужем произошла ссора, и сообщила о незначительных травмах, но пока не желает подавать заявление в полицию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Франция травма Национальное объединение Марин Ле Пен
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной Общество, 13:30
Доминиканский футболист отказался возвращаться в российский клуб Спорт, 13:27
Доллар с начала 2026 года вырос на рынке Forex к валюте Ирана на 2300% Инвестиции, 13:20
Eurasia Group предупредила Евросоюз о годе экзистенциального кризиса Политика, 13:20
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Самые яркие выходы звезд на красной дорожке «Золотого глобуса — 2026» Life, 13:05
Как бизнесу обеспечить прозрачность и законность в сфере сертификации Компании, 13:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Игрок ЦСКА стал форвардом недели в КХЛ после победного гола «Спартаку» Спорт, 12:59
Гуцан рассказал о борьбе с иллюзиями отдельных граждан со связями Политика, 12:57
Все попытки мотивировать сотрудников проваливаются. Про что вы забываете Образование, 12:56
Ректора петербургского вуза обвинили в легализации более 500 мигрантов Общество, 12:48
Бывшая третья ракетка мира завершил карьеру в 35 лет Спорт, 12:47
Бублик впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга АТР Спорт, 12:46
Издатели интернет-СМИ предупредили о «конце эры трафика» из-за ИИ Технологии и медиа, 12:44