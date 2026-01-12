Во Франции депутата от партии Ле Пен нашли на улице с ранением головы
Французская полиция обнаружила депутата от партии «Национальное объединение» Антуана Вильдье с кровоточащей раной головы недалеко от избирательного участка в Везуле, пишет Le Parisien.
По данным источника издания, депутат был «не в себе» — его пришлось удерживать нескольким полицейским и пристегивать ремнями, прежде чем доставить в больницу. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
«На данном этапе нет доказательств, позволяющих установить причину этой травмы головы, а также определить, стал ли Антуан Вильдье жертвой насилия или получил травму самостоятельно», — говорится в статье.
Французские правоохранители проводят расследование. Несколько близких к Вильдье людей уже были допрошены, в том числе его жена. Она рассказала, что на прошлой неделе у них с мужем произошла ссора, и сообщила о незначительных травмах, но пока не желает подавать заявление в полицию.
