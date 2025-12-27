 Перейти к основному контенту
Общество
Подросток ножом убил бывшего одноклассника в школе в Туве

Фото: СУ СКР по Республике Тыва
Фото: СУ СКР по Республике Тыва

Подросток 17-ти лет в сельской школе в Туве ударил ножом сверстника, тот умер на месте, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Республике Тыва в телеграм-канале.

«Сегодня в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района поступило сообщение об обнаружении на территории школы № 1 села Кызыл-Мажалык тела 17-летнего учащегося с внешними признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что между 17-летним учащимся первого курса Ак-Довуракского горного техникума и вторым несовершеннолетним произошел конфликт. В региональном МВД уточнили, что подростки ранее были одноклассниками.

Во время ссоры ученик техникума, имевший при себе нож, ударил оружием бывшего одноклассника. Тот от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Полиция назвала причину взрыва в Химках, при котором погиб подросток
Общество

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что убийство произошло во время проведения новогодней Елки.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство. Максимальное наказание, которое предусматривает статья — пятнадцать лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет.

Министерство образования Тувы сообщило о проведении служебного расследования по факту инцидента. На место выехала межведомственная рабочая группа.

Прокуратура республики также организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Тыва нож Школа
