Подросток ножом убил бывшего одноклассника в школе в Туве

Фото: СУ СКР по Республике Тыва

Подросток 17-ти лет в сельской школе в Туве ударил ножом сверстника, тот умер на месте, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Республике Тыва в телеграм-канале.

«Сегодня в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района поступило сообщение об обнаружении на территории школы № 1 села Кызыл-Мажалык тела 17-летнего учащегося с внешними признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что между 17-летним учащимся первого курса Ак-Довуракского горного техникума и вторым несовершеннолетним произошел конфликт. В региональном МВД уточнили, что подростки ранее были одноклассниками.

Во время ссоры ученик техникума, имевший при себе нож, ударил оружием бывшего одноклассника. Тот от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что убийство произошло во время проведения новогодней Елки.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство. Максимальное наказание, которое предусматривает статья — пятнадцать лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет.

Министерство образования Тувы сообщило о проведении служебного расследования по факту инцидента. На место выехала межведомственная рабочая группа.

Прокуратура республики также организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.