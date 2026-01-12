Солодов сообщил о работе над снятием ограничений мобильного интернета

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о проработке с федеральными властями возможности максимально быстрого снятия ограничений мобильного интернета и сокращения «слепых зон», введенных ранее в целях безопасности жителей и защиты стратегической инфраструктуры. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Солодов также отметил, что минцифры Камчатского края достигло договоренности с операторами мобильной связи о предоставлении жителям скидок или зачета части оплаты за недополученные услуги.

7 января губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал перебои с мобильным интернетом, которые испытывают жители крупнейших населенных пунктов региона с 31 декабря. Он заявил, что угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ России. По его словам, решение о временных ограничениях мобильного интернета в регионе было принято на федеральном уровне для защиты объектов Министерства обороны.

«Ограничения будут сняты, как только позволит стратегическая и тактическая обстановка», — написал Солодов в своем телеграм-канале.

Он также поручил установить дополнительные точки доступа Wi-Fi и проработать с операторами возможность перерасчета абонентской платы за недополученные услуги.

31 декабря официальный канал правительства Камчатского края предупреждал жителей о временных ограничениях интернета в предновогодний период, однако о рисках атак беспилотников и продлении ограничений на последующие дни в сообщении не говорилось.