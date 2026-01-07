 Перейти к основному контенту
Отключение мобильного интернета на Камчатке объяснили угрозой дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Солодов заявил, что угроза атак беспилотников актуальна не только для западных границ России

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал перебои с мобильным интернетом, которые испытывают жители крупнейших населенных пунктов региона с 31 декабря. По его словам, решение об ограничениях принято на федеральном уровне в отношении тех регионов, где расположены важные объекты Министерства обороны.

«В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам — угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны. Ограничения будут сняты, как только позволит стратегическая и тактическая обстановка», — написал Солодов в своем телеграм-канале.

Губернатор также поручил установить дополнительные точки доступа Wi-Fi и перерассчитать абонентскую плату с представителями сотовых операторов.

31 декабря официальный канал правительства Камчатского края предупреждал жителей региона об ограничениях мобильного интернета в предновогодний период ради защиты объектов инфраструктуры. Однако о беспилотниках в том сообщении не говорилось, равно как и о том, что ограничения будут продлены на другие дни.

Расстояние от Камчатского края до зоны военной операции превышает 7 тыс. км. Официальных сообщений об угрозе ударов беспилотников на территории края до сих пор не было.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Камчатский край БПЛА
