Отключение мобильного интернета на Камчатке объяснили угрозой дронов

Губернатор Солодов заявил, что угроза атак беспилотников актуальна не только для западных границ России

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал перебои с мобильным интернетом, которые испытывают жители крупнейших населенных пунктов региона с 31 декабря. По его словам, решение об ограничениях принято на федеральном уровне в отношении тех регионов, где расположены важные объекты Министерства обороны.

«В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам — угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны. Ограничения будут сняты, как только позволит стратегическая и тактическая обстановка», — написал Солодов в своем телеграм-канале.

Губернатор также поручил установить дополнительные точки доступа Wi-Fi и перерассчитать абонентскую плату с представителями сотовых операторов.

31 декабря официальный канал правительства Камчатского края предупреждал жителей региона об ограничениях мобильного интернета в предновогодний период ради защиты объектов инфраструктуры. Однако о беспилотниках в том сообщении не говорилось, равно как и о том, что ограничения будут продлены на другие дни.

Расстояние от Камчатского края до зоны военной операции превышает 7 тыс. км. Официальных сообщений об угрозе ударов беспилотников на территории края до сих пор не было.