Общество⁠,
0

Вокзал в Германии эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета

Сотрудники полиции провели эвакуацию на главном вокзале немецкого города Штутгарт в связи с обнаружением подозрительного предмета багажа, движение поездов остановлено. Об этом сообщает телеканал SWR со ссылкой на полицию.

Подозрительный предмет был обнаружен вечером 20 декабря. Эвакуация, согласно данным полиции, затронула весь верхний уровень вокзала. Там движение поездов прекращено. Сейчас в верхней части вокзала находятся только экстренные службы. При этом через подземную часть вокзала поезда двигаются в штатном режиме, следует из сообщения телеканала.

Полиция не уточнила, почему предмет был сочтен подозрительным и когда работа вокзала будет восстановлена.

В здании ГЭС-2 в Москве началась эвакуация
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В январе 2025 года вокзал был эвакуирован в немецком городе Пассау в связи с угрозой взрыва. Тогда неизвестный позвонил железнодорожному оператору Deutsche Bahn и заявил, что в два поезда «Междугородный экспресс» (ICE) были заложены бомбы. В результате, один из составов был остановлен в австрийском городе Шердинге, расположенном вблизи Пассау, а второй эвакуировали в самом Пассау. В поездах прошли обыски, однако ничего найдено не было. Железнодорожное сообщение было восстановлено спустя четыре часа.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
вокзал Германия эвакуация Штутгарт

