 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В офисе Нетаньяху обнаружили подозрительный конверт

В офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поступил подозрительный конверт, сообщает Ynet.

На место происшествия вызвали саперов. После осмотра содержимого те исключили, что в конверте находятся какие-либо опасные вещества.

Аналогичный инцидент произошел в январе 2023 года. Как передавала Jerusalenm Post, на конверте, отправленном в канцелярию Нетаньяху, были масляные следы. Предмет передали полиции.

В Сербии полиция перехватила адресованное главе МВД письмо с 3 пулями
Политика
Ивица&nbsp;Дачич

В апреле 2017 года сотрудники канцелярии израильского премьера также обнаружили подозрительный конверт во время проверки почты. Четыре человека, контактировавшие с посылкой, были доставлены в больницу с жалобами на легкое недомогание. После медицинского осмотра выяснилось, что их здоровью ничего не угрожает.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Биньямин Нетаньяху конверт Израиль
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей
Политика
У российского посольства в Афинах нашли конверт с белым порошком
Общество
Трамп направил письмо президенту Израиля с просьбой насчет Нетаньяху
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
В офисе Нетаньяху обнаружили подозрительный конверт Политика, 03:43
Норвежская газета рассказала, как страна «зажата между Россией и ЕС» Политика, 03:37
Грэм заявил о призыве Трампа продвинуть проект о санкциях против России Политика, 03:14
Трамп заявил, что Маску повезло, и он с ним Политика, 02:58
Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты Общество, 02:43
Суд в Италии подтвердил решение выдать ФРГ украинца по делу «Севпотоков» Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 02:31
Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией Политика, 02:17
Путин заступился за работников Сбера, признанных ИИ «неэффективными» Финансы, 01:55
Россиянин погиб от отравления на танкере у берегов Стамбула Общество, 01:48
Трамп назвал конфликт на Украине «чертовой войной» Политика, 01:42
FT узнала, как на Украине отнеслись к плану США по урегулированию Политика, 01:17
В Нидерландах отменили концерт пианистки из-за выступления в Москве Политика, 01:02