В офисе Нетаньяху обнаружили подозрительный конверт
В офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поступил подозрительный конверт, сообщает Ynet.
На место происшествия вызвали саперов. После осмотра содержимого те исключили, что в конверте находятся какие-либо опасные вещества.
Аналогичный инцидент произошел в январе 2023 года. Как передавала Jerusalenm Post, на конверте, отправленном в канцелярию Нетаньяху, были масляные следы. Предмет передали полиции.
В апреле 2017 года сотрудники канцелярии израильского премьера также обнаружили подозрительный конверт во время проверки почты. Четыре человека, контактировавшие с посылкой, были доставлены в больницу с жалобами на легкое недомогание. После медицинского осмотра выяснилось, что их здоровью ничего не угрожает.
