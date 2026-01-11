Популярный у россиян финский аэропорт закрылся до конца марта

Фото: lappeenrannanlentokentta / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, который был популярен у туристов из России до 2014 года, будет закрыт как минимум до конца марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на работника авиагавани.

«Диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не будет работать как минимум до конца суток 28 марта, до этого времени не будет также осуществляться сопровождение в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства», — рассказали в аэропорту.

Ближайший плановый рейс из Лаппеенранты вылетит только 23 мая на греческий Родос. Если перелет состоится, то обратный рейс в финский аэропорт состоится 30 мая.

В октябре 2025 года финская телекомпания Yle узнала, что аэропорт может полностью закрыться из-за нехватки средств и политики Евросоюза, согласно которой деятельность убыточных аэропортов не должна поддерживаться за государственный счет.

Аэропортом Лаппеенранты часто пользовались российские пассажиры, но их число резко сократилось после 2014 года. Так, в 2011 году аэропорт был пятым по загруженности в стране и установил рекорд по числу пассажиров — 116 тыс. человек за год. Более половины из них прибывали в город из Санкт-Петербурга. Резкое снижение количества российских туристов началось с момента присоединения Крыма к России в 2014 году. Оно связано с ограничениями, которые вводились в отношении россиян.